Svapo tra adolescenti | allarme per THC e cannabinoidi sintetici +1,8 milioni di giovani a rischio Lo studio americano

Un nuovo studio americano lancia un allarme urgente: tra gli adolescenti, lo svapo di THC, CBD e cannabinoidi sintetici è in forte crescita, coinvolgendo 18 milioni di giovani. Questa tendenza preoccupante mette a rischio la salute mentale e fisica delle nuove generazioni, richiedendo interventi immediati e consapevolezza diffusa. Ma quali sono le cause e come possiamo agire per proteggere i nostri ragazzi? La risposta sta nella prevenzione e nell'educazione.

Una ricerca pubblicata sull’American Journal of Preventive Medicine ha rivelato un preoccupante aumento dello svapo adolescenziale di THC, CBD e cannabinoidi sintetici (SC) negli Stati Uniti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

