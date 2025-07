La denuncia choc del club | I nostri spogliatoi sono occupati Questa gang non ci fa vivere

La denuncia del club dell'Upd Isolotto è un grido d’allarme: tra vandalismi e occupazioni abusive, questa oasi nel cuore di Firenze rischia di scomparire. Un luogo di speranza e integrazione che merita protezione, non l’ombra di una gang che ne mina la pace e il futuro. È fondamentale intervenire subito per salvare uno spazio prezioso per bambini, disabili e comunità.

Firenze, 3 luglio 2025 – C'è un'oasi tra i casermoni dell'Isolotto, dove i ragazzi praticano sport, socializzano, si integrano le persone con disabilità. Un punto di aggregazione che è un presidio sociale ancor prima che sportivo, con i centri estivi gratuiti per i bimbi. È il polo dell'Upd Isolotto, che però ora è in forte difficoltà per i continui vandalismi e le reiterate occupazioni di una banda di senza fissa dimora stranieri che spadroneggia. Hanno eletto gli spazi del calcio a 9 di via Fedi come casa loro e non ne vogliono sapere di andare via. E non si limitano solo a cercare riparo dalle intemperie.