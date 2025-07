Sinner scherza sul centrale di Wimbledon | Mi sono divertito perché ho vinto altrimenti non so

Il talento di Sinner brilla ancora a Wimbledon, dove con una vittoria convincente contro Vukic si è assicurato il passaggio al terzo turno. Tra battute e sorrisi, il nostro campione si prepara ad affrontare Martinez, alimentando le speranze di tutti gli appassionati italiani. La sua determinazione e il suo spirito sportivo sono un vero esempio di come la passione possa portare lontano, anche nei momenti più difficili. Continua a leggere per scoprire il percorso di questi straordinari talenti.

Sinner batte Vukic tre set a zero e si qualifica per il terzo turno del torneo di Wimbledon, sfiderà Martinez sabato 5 luglio. Jannik dopo la partita ha sorriso ricordando l'ultimo game. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Navarro scherza su Sinner: "Mi ha implorato di giocare e ho fatto un'eccezione per lui" Vai su X

Novak Djokovic scherza con Carlos Alcaraz durante l’allenamento sul Centre Court di Wimbledon ?: “Parli di rispetto ma io non ho avuto molto rispetto da parte tua negli ultimi due anni, ne vorrei un po’ di più” E Alcaraz se la ride di gusto #djokovic #alcara Vai su Facebook

Sinner intervistato da Pippa Horn: “Alcaraz ha sempre avuto qualcosa di speciale, non so se io ho la stessa cosa” - Il numero uno al mondo ripercorre il suo cammino a Wimbledon e parla del confronto con l'amico- Riporta ilfattoquotidiano.it

Wimbledon, Djokovic scherza in allenamento con Alcaraz: “Qualsiasi cosa faccia a Ibiza, funziona!” - ATP | Il serbo, sette volte campione all’All England Club, rilancia la sfida a Sinner e Alcaraz: "A Parigi sono stati straordinari" ... Scrive ubitennis.com