David Corenswet vuole vedere un progetto di Superman vietato ai minori; James Gunn si è ispirato a Bollywood

David Corenswet ha espresso interesse nel vedere la sua interpretazione di Superman in un progetto vietato ai minori, mentre il regista James Gunn ha rivelato di essersi ispirato ai film di Bollywood. Se c’è un personaggio che la maggior parte dei fan dei fumetti concorderebbe sul fatto che non debba necessariamente essere “dark e crudo”, è Superman. Questo non vuol dire che una versione leggermente più seria dell’iconico supereroe non potrebbe funzionare, ma in generale non sembra esserci molta richiesta di vedere Superman vietato ai minori, almeno non tra i fan! Durante un’intervista con Nerdist, la star David Corenswet ha espresso interesse nel vedere la sua interpretazione dell’eroe iconico in un progetto più per adulti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it