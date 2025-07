Calciomercato Papu Gomez torna in Italia | è fatta per il suo ritorno

L’Italia è pronta a riaccogliere il talento di Papu Gomez, uno dei giocatori più amati degli ultimi anni. Dopo una lunga attesa e un periodo difficile legato alla squalifica, l’argentino sta per fare il suo grande ritorno sui campi italiani. La passione e il tocco magico del Papu sono pronti a riscrivere nuove emozioni: il calcio italiano non vede l’ora di riabbracciarlo.

L’Italia è pronta a riabbracciare uno dei giocatori che i tifosi più hanno amato in questi ultimi anni: il Papu Gomez. L’argentino ha trovato l’accordo con il club italiano. Ritorno in campo all’orizzonte per il Papu Gomez che è pronto a lasciarsi alle spalle la brutta parentesi legata alla squalifica per doping che lo ha costretto a stare ai box per quasi due anni. Il fantasista argentino ripartirà proprio dall’Italia, il Paese che più lo ha amato e in cui l’ex Atalanta più ha fatto bene. Il 20 ottobre 2023, a pochi mesi dal suo approdo al Monza dopo l’esperienza spagnola al Siviglia, il Papu ha ricevuto una squalifica di due anni dopo esser risultato positivo ad un controllo antidoping effettuato nell’ottobre 2022. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Calciomercato, Papu Gomez torna in Italia: è fatta per il suo ritorno

In questa notizia si parla di: papu - gomez - italia - ritorno

Roma, Dybala studia da Papu Gomez: ecco come può essere l’arma in più di Gasperini - Paulo Dybala si prepara a reinventarsi nella Roma di Gasperini, ispirandosi al gioco estroso di Papu Gomez.

Il Papu Gomez verso il ritorno in Italia: trattativa in corso con un club di Serie B! https://shorturl.at/UuYgP Vai su Facebook

Papu Gomez annuncia il ritorno in campo: Giocherò in Italia o in Spagna; Il Papu Gomez si allena col Renate e prepara il rientro: dove vorrebbe giocare e chi lo vuole; Il ritorno in campo di Papu Gomez: “L’Atalanta può vincere il campionato”.

Papu Gomez, è fatta: l’ex capitano dell’Atalanta giocherà per quella squadra italiana. La situazione - I veneti puntano in alto prendendo l’ex capitano dell’Atalanta Clamoroso sviluppo nel mercato estivo: secondo quanto riportato da Gianluc ... Come scrive calcionews24.com

Papu Gomez al Padova, è fatta: ci siamo, colpo per la nuova stagione - Appena promosso in Serie B, il Padova ha ottenuto il sì di Papu Gomez per la nuova imminente stagione: l'argentino torna in campo. Si legge su msn.com