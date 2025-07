Del Mese FdI | Occorre responsabilità impegno e non polemiche politiche

In un momento cruciale come quello attuale, il focus deve essere sulla responsabilità e l’impegno, piuttosto che su polemiche politiche sterili. Il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne, recentemente ampliato da 67 a 124 zone, rappresenta un’opportunità fondamentale per il nostro territorio. Durante l’ultima riunione della Cabina di Regia, l’ANCI ha ribadito l'importanza di questo strumento per coordinare gli sforzi tra tutti i livelli di governo e gli enti coinvolti. È tempo di concentrare le energie su progetti concreti, perché il futuro del Sannio dipende

Tempo di lettura: 3 minuti Il coro di protesta del centro sinistra sannita impone qualche chiarificazione sul Piano strategico nazionale delle aree interne, passate da 67 a 124, approvato da una Cabina di Regia ritenuta dall’ANCI, nel corso della riunione del 9 aprile scorso, strumento fondamentale nell’assicurare il coordinamento tra i diversi livelli di governo e gli altri enti e soggetti competenti, pubblici e privati. Si è parlato della “ morte delle aree interne ” fingendo di non sapere che nel processo di approvazione del Piano sono state coinvolte, in disparte il CENSIS e il CNEL, le Regioni, i Comuni, le Province, l’ANCI, l’UPI e l’Uncem che, lungi dal fare propaganda politica, hanno fornito il loro contributo con osservazioni e proposte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: mese - occorre - responsabilità - impegno

Si parla molto di crisi della politica, che è uno degli aspetti della crisi della democrazia. Ripartire dalla politica è importante: per questo, vi invito a un’occasione di riflessione su politica, valori e responsabilità comune, alla presentazione del libro di Don Bruno Vai su Facebook

Futuro aree interne, Del Mese (FdI): 'Occorre responsabilità, impegno e non polemiche politiche'; Ispezioni al cantiere dell'Ipsar 'Le Streghe'. Lombardi: 'Bene controlli. Accorgimenti implementati, i lavori continuano'; Appello di Papa Leone XIV a Israele e Iran: “Responsabilità e ragione”.