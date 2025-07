Gatti Juve tutto pronto per il rinnovo | c’è la data della firma! Il club bianconero blinda il difensore Tutti i dettagli

Federico Gatti si appresta a rinnovare il suo contratto con la Juventus, consolidando il suo ruolo nella rosa bianconera. Dopo settimane di trattative, tutto sembra pronto per la firma che siglerà il futuro del difensore in bianconero. La notizia ha fatto il giro dei media e ora i tifosi possono sognare un’altra stagione all’insegna della solidità e della crescita. L’attesa è finita: la firma ufficiale è ormai alle porte.

Gatti Juve, tutto pronto per il rinnovo: la data della firma del difensore bianconero in vista della prossima stagione. La rivelazione di mercato. Il rinnovo di Federico Gatti con la Juventus è ormai ad un passo. Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha fornito un importante aggiornamento sulla trattativa attraverso un post su X, facendo chiarezza sui tempi e sui dettagli dell'accordo. Secondo quanto riportato dal giornalista, la firma del nuovo contratto e il relativo annuncio ufficiale sono previsti per l'inizio della prossima settimana. Gatti Juve, i dettagli del rinnovo. Il difensore bianconero, che si è rivelato un punto di riferimento nella difesa della Juve, ha già raggiunto un'intesa con il mercato Juventus per il rinnovo del suo contratto.

Juventus-Gatti, tutto pronto per il rinnovo: ecco quando arriverà l’annuncio | ESCLUSIVO - Juventusgatti è tutto pronto per il rinnovo di Federico Gatti: l'annuncio ufficiale è imminente. Dopo una stagione complicata tra infortuni e cambi di allenatore, i bianconeri confermano la fiducia nel difensore, con l’accordo ormai definito.

Gatti, Conte lo vuole per il suo Napoli e alla Juve tutto fermo per il rinnovo

