Calciomercato Inter dalla Spagna fanno sapere | Dumfries al Barcellona solo a una condizione

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con il possibile addio di Denzel Dumfries, il cui valore di mercato e la clausola rescissoria da 25 milioni attirano l’attenzione di numerosi club europei. Tra queste, spicca il Barcellona, che monitora attentamente la situazione, disposto a prendere Dumfries solo a una condizione precisa. Resta da capire se i blaugrana riusciranno a convincere l’Inter ad aprire le porte a questa trattativa.

Calciomercato Inter, la clausola rescissoria da 25 milioni di Denzel Dumfries ingolosisce molti club europei. Il punto sull'interesse del Barcellona. Da ieri in Italia impazzano le voci su un possibile interesse del Barcellona per Denzel Dumfries. Il calciatore dell' Inter ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida solo per l'estero e fino al 15 luglio. Per tutti i club alla ricerca di un esterno o un terzino, dunque, l'ex PSV diventerebbe una validissima alternativa, soprattutto per un prezzo inferiore al suo reale valore di mercato. A proposito dell 'interesse del Barça, il Mundo Deportivo ha parlato della situazione.

Dumfries, clausola fa gola alle big europee! Inter, c’è anche il Barcellona - Denzel Dumfries, protagonista indiscusso dell’ultimo campionato dell’Inter, attira l’attenzione delle grandi del calcio europeo grazie alla sua clausola rescissoria accessibile.

