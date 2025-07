Run per Colli | sport panorami e festa a Borgo a Buggiano

Il 3 luglio 2025, Borgo a Buggiano si è animato con la “Run per Colli”, un’emozionante corsa tra panorami mozzafiato e atmosfere di festa. Sport, natura e convivialità si sono uniti in un evento indimenticabile, culminato nel raduno in Piazza del Grano e nella sfida di 9 km tra colline incantate. Un’esperienza che ha unito community e passione, lasciando tutti con il sorriso e la voglia di tornare.

Borgo a Buggiano (Pistoia), 3 luglio 2025 – Sport, natura e convivialità sono tornati protagonisti con la “Run per Colli”, la corsa podistica organizzata con entusiasmo dall’ASD RUN.DAGI. Run per Colli, le foto Il ritrovo era fissato per le ore 18 in Piazza del Grano, da dove i partecipanti sono partiti alle 19.30 per affrontare un suggestivo percorso collinare di 9 chilometri. L’arrivo era previsto presso il parco cittadino OX – Centro Giovani, dove ad accogliere atleti e accompagnatori è stata la vivace atmosfera della festa “Sgranar per Colli”. Il tracciato, impegnativo ma affascinante, si snodava tra le bellezze paesaggistiche del territorio, salendo fino a sfiorare il castello di Colle prima di ridiscendere tra scorci mozzafiato sulla Val di Nievole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Run per Colli: sport, panorami e festa a Borgo a Buggiano

In questa notizia si parla di: colli - borgo - sport - panorami

Casciana Terme Lari: tra benessere, sport e natura nel cuore della Toscana ? Hai mai sognato un luogo dove rilassarti alle terme, esplorare borghi medievali e perderti tra colline toscane? Casciana Terme Lari è la destinazione ideale per un’esperienz Vai su Facebook

Run per Colli: sport, panorami e festa a Borgo a Buggiano; Torna la “Massa–San Carlo”: Sabato la terza edizione con corsa podistica, cronoscalata ciclistica e camminata solidale: una festa per tutta la città, tra sport, natura e impegno sociale.; Colli della Sabina, sold out di partecipanti. Presenti anche il ministro dello Sport Abodi e l'ex ciclista Chiappucci.

Run per Colli: sport, panorami e festa a Borgo a Buggiano - DAGI. Secondo lanazione.it

Run per Colli, la foto della corsa di Borgo a Buggiano e la classifica - la Nazione - Borgo a Buggiano (Pistoia), 1 giugno 2024 – La Run per Colli di Borgo a Buggiano ha recentemente riproposto una splendida occasione di sport e aggregazione, grazie alla dinamica organizzazione ... Da lanazione.it