Come cambia il tabellone di Jannik Sinner con le eliminazioni di Draper e Paul Tutto stravolto sorride anche Djokovic

Il tabellone di Wimbledon 2025 si trasforma drasticamente con le eliminazioni sorprendenti di Draper e Paul, lasciando il pubblico in fibrillazione. Questi risultati ridisegnano gli scenari di gara, aprendo nuove opportunità per Jannik Sinner, che ora si prepara a sfidare avversari diversi e più insidiosi. Con Djokovic che sorride e il torneo pronto a sorprendere ancora, sarà interessante scoprire come si evolverà questa emozionante corsa verso il titolo.

La parta alta del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025 perde nel secondo turno il numero 13 del seeding, lo statunitense Tommy Paul, e, a distanza di pochi minuti, la testa di serie numero 4, il britannico Jack Draper. Per Jannik Sinner, dunque, cambiano gli avversari più accreditati, rispettivamente, per gli ottavi di finale e le semifinali: l'azzurro dovrà prima affrontare nei sedicesimi lo spagnolo Pedro Martinez, poi al quarto turno il rivale sarà uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 19, e l' austriaco Sebastian Ofner. Nel penultimo atto, invece, ora l'avversario maggiormente accreditato diventa il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 6, il quale avrebbe potuto affrontare il britannico Jack Draper nei quarti di finale ed ora potrebbe avere di fronte a sé un cammino meno complicato verso le semifinali.

