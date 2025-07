L’Italia trionfa agli Europei | Caruso stende il Belgio con un gol da cineteca

L'Italia trionfa agli Europei grazie a un gesto di pura classe: Caruso, con un colpo da maestro, stende il Belgio in un finale mozzafiato. In un match intenso e spezzettato, è stata la determinazione azzurra a fare la differenza, culminando in un gol da cineteca che ha fatto esplodere di gioia i tifosi. La partita testimonia come il cuore e la tecnica possano scrivere storie epiche: e questa è solo l'inizio di un'avventura straordinaria.

In un incontro caratterizzato da tensione agonistica e fasi di gioco spezzettato, l’ Italia emerge con orgoglio: un passaggio netto di Lucia?Di?Guglielmo libera Arianna?Caruso, che di sinistro lascia partire un tiro a giro imparabile all’incrocio, proprio al 44’—quando la tensione aveva raggiunto l’apice della prima frazione?. Questo è stato il “momento Azzurro”: carica tattica, concentrazione e la freccia sotto porta. La giocatrice della Juventus (ora al Bayern in Bundesliga), giĂ protagonista nelle qualificazioni, ha siglato il gol decisivo con freddezza e qualitĂ tecnica: inserimento fuori dagli schemi, conclusione a giro, precisione millimetrica; un gesto tecnico da grande interprete del gioco?. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’Italia trionfa agli Europei: Caruso stende il Belgio con un gol da cineteca

In questa notizia si parla di: italia - trionfa - agli - europei

Mads Pedersen trionfa a Valona: riconquista la maglia rosa al Giro d'Italia - Mads Pedersen continua a brillare nel panorama del ciclismo, consolidando il suo status di vincitore di prestigio.

Festa ad Atene per la nazionale femminile di basket, festa a Madrid perché per la seconda volta nella sua storia l'Italia trionfa agli Europei a squadre, la massima competizione europea per nazioni. Gli azzurri si confermano campioni a due anni dalla vittoria di Vai su Facebook

Festa a #Madrid, per la seconda volta nella sua storia l'Italia trionfa agli #Europei a squadre, la massima competizione europea per nazioni. Gli azzurri si confermano campioni a due anni dalla vittoria di #Chorzow, grazie a una splendida prestazione colletti Vai su X

Atletica: Italia trionfa agli Europei a squadre a Madrid; Atletica, Italia vince gli Europei a squadre: decisivi successi Fabbri e Iapichino; Europei a squadre: la Nazionale difende il titolo a Madrid e trionfa per la seconda edizione di fila.

L’Italia parte bene agli Europei femminili, Belgio battuto 1-0: decide un gol di Caruso - 0 a Sion: decide un gol di Arianna Caruso poco prima dell'intervallo ... Da fanpage.it

L’Italia ha vinto 1-0 contro il Belgio la sua prima partita agli Europei femminili di calcio - 0 il Belgio nella prima partita degli Europei femminili di calcio, che sono cominciati mercoledì in Svizzera. ilpost.it scrive