La rinascita di Elisabetta Cocciaretto | un nuovo inizio e problemi fisici finalmente alle spalle

La rinascita di Elisabetta Cocciaretto segna un nuovo inizio per la giovane talentuosa tennista italiana. Dopo aver superato problemi fisici e momenti difficili, la sua vittoria convincente a Wimbledon contro Katie Volynets dimostra che è tornata piÚ forte che mai. Con una condizione fisica ritrovata e motivazioni alle stelle, Elisabetta si prepara a sfidare la svizzera Belinda Bencic nei sedicesimi, confermando di essere pronta a scrivere nuove pagine di successo nel suo percorso sportivo.

Elisabetta Cocciaretto non fallisce la prova del nove, liquida 6-0 6-4, in un’ora e dieci minuti, la statunitense Katie Volynets, numero 98 WTA, e approda ai sedicesimi del torneo di Wimbledon, turno in cui affronterĂ la svizzera Belinda Bencic. L’erba inglese sta certificando la definitiva rinascita di una giocatrice che ha superato un periodo molto difficile e può, sostenuta dall’ottima condizione fisica e dalle ritrovate motivazioni, guardare ad un nuovo inizio. Il netto successo odierno rappresenta l’importante conferma di un’eccellente soliditĂ mentale da parte di un’atleta che non si è lasciata andare a facili forme di euforia dopo il netto successo dell’esordio contro Jessica Pegula, testa di serie numero 3, e ha affrontato l’impegno con la giusta concentrazione, forte dell’atteggiamento di chi entra in campo per imporre il proprio gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it