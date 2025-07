Brian Selznick | Le mie storie si confrontano con il tempo JK Rowling? Ha un' idea vile delle persone trans

Arriviamo un po’ prima e, per fortuna, il caldo si fa meno insopportabile grazie all’ombra di Piazza. L’attesa si trasforma in un momento di relax, mentre ci prepariamo a scoprire i segreti e le ispirazioni di uno degli autori e illustratori più innovativi del panorama internazionale. Con Brian Selznick, esploreremo mondi che sfidano il tempo e la fantasia, tra storie di Roma, Central Park e l’universo magico di Harry Potter.

Gli strati di Roma, Central Park, Michael Chabon e l'orologio di Hugo Cabret. Venti minuti d'intervista con l'autore e illustratore americano, ospite de Il Cinema in Piazza. E sul maghetto inglese ci dice: "Harry Potter appartiene ai lettori". A Roma fanno 50° all'ombra, e allora cerchiamo di parcheggiare il più vicino possibile al Cinema Troisi. L'appuntamento con Brian Selznick è alle diciassette. Arriviamo un po' prima e, per fortuna, troviamo parcheggio a pochi metri dalla sala nel cuore di Trastevere. Posteggiamo vicino ad un "nasone" (per chi non è di Roma, una fontanella) che, in questi tempi bollenti, fa sempre comodo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it