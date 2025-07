La profezia della peste ideologica che sta distruggendo l’Occidente

In un mondo in rapido cambiamento, la "peste ideologica" si insinua silenziosa, minando i pilastri dell’Occidente. Il romanzo di Witkiewicz, «Insaziabilità», torna a farci riflettere su come le crisi esistenziali spingano molti verso una soluzione illusoria: una pillola di serenità senza identità. È un monito potente sul rischio di perdere se stessi nel tentativo di conformarsi alle mode. Continua a leggere e scopri come questa profezia si collega al presente.

Ripubblicato il romanzo del polacco Witkiewicz, «Insaziabilità»: le persone in crisi esistenziale cedono a una pillola che le rende serene ma senza più identità, pronte alla resa. Quello che oggi fa «il wokismo».

