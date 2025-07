L’allenatore non mi vuole | il messaggio spiazza tutta Napoli sarà addio

Il cuore di Napoli si scuote davanti a un messaggio social che potrebbe segnare la fine di un'epoca. Jacob Pullen, idolo dei tifosi partenopei, ha lasciato tutti senza parole con le sue parole su X, alimentando dubbi e emozioni contrastanti. La cittĂ , ormai innamorata di lui, si domanda: si tratta solo di un arrivederci o di un addio definitivo? La risposta solo il tempo potrĂ svelarla.

Il messaggio social lanciato su X in queste ore ha spiazzato tutta Napoli: sarĂ addio per uno dei piĂą amati dalla cittĂ partenopea. Il suo è un nome che la cittĂ di Napoli ha imparato ad amare in questi anni. Ma anche questa volta, potrebbe esserci l'addio per uno dei beniamini che è riuscito a costruire un legame forte con tutta la piazza, che legge quasi con incredulitĂ le parole rilasciate sui social. Jacob Pullen, simbolo della storia recente della Napoli Basket, sembra aprire in modo concreto a un nuovo addio al sodalizio partenopeo, con un post che lascia spazio a poche interpretazioni. Un fulmine a ciel sereno che va a confermare i rumors che sono circolati in queste settimane, in un periodo di transizione societario non banale per il Napoli Basket, che in vista del futuro vuole rilanciare le proprie ambizioni dopo una stagione non particolarmente esaltante.

