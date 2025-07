Bimbi azzannati dal rottweiler a Lavinio la paura dei vicini già aggrediti | Non passimo più da lì

Lavinio è in preda a un crescente allarme: un rottweiler, già protagonista di attacchi precedenti, vaga libero tra le vie del quartiere. La paura si fa strada tra i residenti, specialmente dopo gli ultimi episodi che hanno coinvolto bambini e vicini. La comunità si sente insicura, decisa a difendersi e a chiedere un intervento immediato. È ora di trovare una soluzione efficace per ripristinare la tranquillità di Lavinio.

Un intero quartiere di Lavinio terrorizzato dal rottweiler spesso libero e che ha già aggredito in passato: "Usciamo con lo spray al peperoncino".

Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna a Lavinio: i piccoli di 8 e 10 anni in ospedale in codice rosso - Una scena drammatica a Lavinio, dove due fratellini di 8 e 10 anni sono stati brutalmente aggrediti dal cane della nonna, finendo in ospedale in codice rosso.

Azzannati dal cane a Lavinio (Roma): stabili i due bimbi di 8 e 10 anni. Il rottweiler aveva già aggredito in precedenza @TgrRaiLazio Vai su X

Due bambini, di 8 e 10 anni, sono stati azzannati da un rottweiler, di proprietà della nonna dei piccoli nel giardino di una villetta a Lavinio Lido di Enea, sul lungomare laziale. I due bimbi sono stati elitrasportati, in codice rosso, all’ospedale Bambino Gesù. Le Vai su Facebook

Come stanno i due fratellini azzannati dal rottweiler dei nonni a Lavinio: feriti alla testa e alla spalla - Azzannati dal cane da guardia a casa dei nonni a Lavinio, sul litorale laziale, e trasferiti d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: come ... Come scrive fanpage.it

