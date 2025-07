Sinner va di fretta | Vukic battuto in tre set Wimbledon

Jannik Sinner dimostra ancora una volta il suo talento travolgente a Wimbledon, dominando Vukic in soli tre set e assicurandosi un posto nel terzo turno. Il giovane campione italiano ha mostrato grande soliditĂ e determinazione, pronto ad affrontare lo spagnolo Pedro Martinez in uno scontro che promette emozioni. La sua costanza e maestria sul campo lo confermano come uno dei protagonisti piĂą affascinanti del torneo.

Londra 3 luglio 2025 – Sinner batte Vukic e stacca il biglietto per il terzo turno di Wimbledon con un secco 3-0 (6-1 6-1 6-3). Il numero uno del mondo sabato affronterĂ lo spagnolo Pedro Martinez, numero 52 del ranking, con   Due break consecutivi nel quarto e nel sesto game consentono a Sinner di avere vita facile nel primo set. Il parziale dura 28’ e si chiude sul 6-1 con l’altoatesino che continua a mettere in difficoltĂ gli avversari con il servizio. Quello che non era un suo punto di forza sta diventando un’altra freccia nella giĂ abbondante faretra a disposizione del tennista di San Candido. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner va di fretta: Vukic battuto in tre set Wimbledon

In questa notizia si parla di: sinner - vukic - wimbledon - fretta

Wimbledon, Sinner sul velluto all'esordio: battuto Nardi in tre set, ora sfiderà Vukic Finale 6-4 6-3 6-0 - L’emozione è alle stelle a Wimbledon: sul velluto, l’esordio di Sinner, che supera Nardi in tre set e ora sfida Vukic in un match imperdibile.

Jannik Sinner ha conquistato il primo turno del torneo di Wimbledon, battendo senza eccessivi sforzi Luca Nardi. In tre set, di cui l’ultimo durato solo 23 minuti, il campione italiano inizia la sua scalata del Grande Slam inglese con un unico obiettivo: dimenticar Vai su Facebook

Sinner batte Vukic in tre set e vola al terzo turno di Wimbledon: Jannik affronterà Pedro Martinez; Wimbledon LIVE: Sinner-Vukic 61 61 5-3; Sinner passeggia... Vukic schiantato: al 3° turno a Wimbledon c'è Martinez.

Sinner batte Vukic in tre set (6-1, 6-1, 6-3) e accede al terzo turno di Wimbledon: sfiderà Pedro Martinez - Jannik Sinner scenderà in campo per il secondo turno di Wimbledon oggi, giovedì 3 luglio, contro l'australiano Aleksandar Vukic, attuale n. Scrive ilmessaggero.it

Sinner-Vukic, diretta live Wimbledon: Jannik domina i primi due set - Diretta live del match valido per il secondo turno di Wimbledon tra il numero uno al mondo Jannik Sinner e l'australiano Aleksandar Vukic, sempre battuto nei precedenti ... Segnala sport.virgilio.it