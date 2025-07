Temptation Island 2025 chi sono Alessio e Sonia M e perché partecipano | Video Witty Tv

Temptation Island 2025 si prepara a mettere alla prova le coppie più appassionate e sincere. Tra queste spiccano Alessio e Sonia M., due professionisti dell’avvocatura rispettivamente di 39 e 48 anni, uniti da nove anni di amore e sfide. La loro partecipazione nasce dal desiderio di affrontare i momenti difficili del loro rapporto, sperando di ritrovare l’armonia. Ma cosa li spinge a mettersi in gioco? Scopriamolo nel nostro video witty tv!

Alessio e Sonia M. sono una delle coppie che partecipa a Temptation Island 2025. I due, di professione avvocato, hanno rispettivamente 39 e 48 anni e stanno insieme da 9 anni. A chiamare al programma è stato Alessio: “ Il nostro rapporto è turbolento e quindi io mi vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni anche negative che mi fanno soffrire”. Anche se Sonia M spiega: “Sinceramente, avrei forse dovuto scrivere io al programma, perché nell’arco degli ultimi due anni ho notato da parte sua un allontanamento con una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei miei confronti “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, chi sono Alessio e Sonia M. e perché partecipano | Video Witty Tv

