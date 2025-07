Temptation island 2025 | guida alla partecipazione e candidatura

Se sogni di vivere un’esperienza unica nel celebre Paradise delle emozioni, Temptation Island 2025 apre le sue porte alle candidature! Che tu sia in coppia o single desideroso di mettersi in gioco, questa è la tua occasione per partecipare alle selezioni e vivere momenti indimenticabili nel suggestivo resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Non perdere l'opportunità di scoprire cosa significa affrontare sfide, passioni e tentazioni: il tuo momento è ora!

La nuova edizione di Temptation Island 2025 sta già aprendo le porte alle candidature per i casting futuri. La produzione invita coppie e single interessati a mettersi in gioco nel celebre resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove si svolge il programma ogni anno. Le selezioni sono aperte sia per chi desidera partecipare come coppia sia come single tentatore o tentatrice, offrendo l’opportunità di confrontarsi con dinamiche relazionali intense e sfide personali. Modalità di candidatura e requisiti. Come candidarsi al casting. I candidati devono collegarsi alla sezione casting del sito ufficiale di WittyTV, oppure contattare telefonicamente il numero 06 3721721. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Temptation island 2025: guida alla partecipazione e candidatura

In questa notizia si parla di: temptation - island - candidatura - guida

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Temptation Island ricomincia a settembre: cosa sappiamo e come partecipare; Il centrodestra unito punta sul ritorno di Giannatempo per riconquistare la guida di Cerignola; Donatella Bianchi candidata M5s, la reazione PD: Non può più condurre Linea Blu.

Temptation Island 2025, la guida: le coppie, i tentatori e le tentatrici - Nato a Roma nel 1977, il conduttore si è fatto conoscere al grande pubblico classificandosi al secondo posto alla sesta ... Si legge su tg24.sky.it

Le coppie di Temptation Island 14: tutti i partecipanti alla nuova edizione 2025 - Tutto sulla nuova edizione di Temptation Island 14 da luglio 2025: le coppie di partecipanti in gara e tutte le curiosità. Scrive gazzetta.it