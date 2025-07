Padovano sentenzia | Vlahovic ha dimostrato di non essere da Juventus alla fine sarà ceduto Su Osimhen…

Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, ha acceso le polemiche con una battuta sulla situazione di Dusan Vlahovic: secondo lui, il serbo non è più adatto alla maglia bianconera. Con un occhio al mercato, la Vecchia Signora punta forte su Osimhen, cercando di rinforzare l’attacco e scrivere un nuovo capitolo vincente. La Juventus si prepara a un’estate di grandi cambiamenti, ma cosa riserverà il futuro?

Padovano: «Vlahovic ha dimostrato di non essere da Juve». Il commento dell’ex bianconero sul futuro del centravanti serbo. L’ex Juventus, Michele Padovano, è intervenuto a TMW Radio per parlare dei singoli bianconeri e non solo. Commento inevitabile anche di calciomercato Juve, con la società sulle orme di Victor Osimhen. Dopo aver messo a segno il colpo Jonathan David a parametro zero, la Juventus ha già fissato il prossimo obiettivo di mercato: Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, bomber di proprietà del Napoli ed uno dei centravanti più desiderati d’Europa, è diventato il sogno bianconero per il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Padovano sentenzia: «Vlahovic ha dimostrato di non essere da Juventus, alla fine sarà ceduto. Su Osimhen…»

In questa notizia si parla di: padovano - vlahovic - dimostrato - essere

Michele Padovano tra #Vlahovic e #David. #Juventus Vai su X

Juve, caos Vlahovic. Padovano: Vi dico come andrà a finire; ESCLUSIVA TJ - Padovano non ha dubbi: David da 25/30 gol, con Yildiz e Osimhen formerebbe un tridente...; Padovano netto: Vlahovic non è da Juve! Kolo ideale e mi piace anche....

Padovano: “Vlahovic ha dimostrato che non è da Juve” - Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Vlahovic. Scrive msn.com

Juve, caos Vlahovic. Padovano: "Vi dico come andrà a finire" - L'ex calciatore Michele Padovano ha parlato del caso spinoso di casa Juventus, soffermandosi sul futuro del serbo Dusan Vlahovic. Come scrive msn.com