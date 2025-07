Real Madrid Morientes consiglia Xabi Alonso | Meglio puntare su Garcia Endrick? Da mandare in prestito e c’è l’interesse della Serie A

Le parole di Fernando Morientes, leggenda del Real Madrid, accendono il dibattito sul futuro dell’attacco delle Merengues. Consigliando Xabi Alonso a puntare su Gonzalo Garcia e a mandare in prestito Endrick, ancora troppo giovane per i ritmi della prima squadra, Morientes apre nuovi scenari. Ma quale sarà la strategia più vincente? La risposta potrebbe risiedere anche nell’interesse dell’Inter e nelle opportunità offerte dalla Serie A.

Le parole di Fernando Moriente, leggenda del Real Madrid, sul ballottaggio tra Gonzalo Garcia e Endrick per l’attacco delle Merengues Fernando Morientes, leggenda del Real Madrid, ha detto la sua sul futuro dell’attacco blanco, indicando a Xabi Alonso una scelta netta: puntare su Gonzalo Garcia e mandare in prestito Endrick, ancora acerbo per i ritmi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com