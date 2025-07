Inter tra possibili uscite e obiettivi nel mirino | sul mercato ballano 5 nomi! – Sky

L’estate del mercato si infiamma e l’Inter si presenta come protagonista, tra obiettivi ambiziosi e decisioni cruciali. Con cinque nomi caldi in ballo, la squadra nerazzurra valuta attentamente le opportunità di rafforzamento, mentre le trattative sono ancora aperte. Tra misteri e certezze, il club si prepara a scrivere un capitolo fondamentale della stagione: il futuro è tutto da definire, ma l’entusiasmo non manca.

Il mercato estivo entra nel vivo e vede l’Inter coinvolta. Tante situazioni aperte inducono a valutazioni: tra possibili entrate ed uscite sono cinque, in tutto, i nomi più caldi. MISTERI E CERTEZZE – Il mercato estivo è appena iniziato e tanto è ancora da decidere e scrivere. L’Inter ha già piazzato tre colpi, ultimo quello di Ange-Yoan Bonny per cui manca solo l’ufficialità, ma potrebbe dover intervenire nuovamente. Molto delle future entrate dipenderà da ciò che accadrà al varco uscite. Tante situazioni sono ancora avvolte nel mistero, mentre gli interessi nerazzurri sono piuttosto noti agli esperti di trattative. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, tra possibili uscite e obiettivi nel mirino: sul mercato ballano 5 nomi! – Sky

In questa notizia si parla di: mercato - inter - possibili - uscite

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Nel pieno del Mondiale per Club, l’Inter accelera sul mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vogliono chiudere per Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma. Sul giovane centrale c’è anche il Milan, ma l’Inter ha stanziato 30 milioni e pu Vai su Facebook

Inter tra Mondiale per club e mercato: chi arriva, gli addii e le trattative più calde; Calciomercato, le ultimissime sulle trattative: Theo verso l'Al Hilal, l’Inter spinge per Bonny; Calciomercato Inter: ultime di mercato e news ultim'ora.

Inter, le ultime di mercato - Il punto di Orazio Accomando su entrate e uscite in casa nerazzurra. Segnala libero.it

L’Inter cerca un centrocampista: NUOVA pista dal Brasile - Secondo quanto scrive, l’ Inter avrebbe infatti chiesto informazioni su questo centrocampista centrale classe 2000 e di ... passioneinter.com scrive