Tom Cruise e Ana de Armas tornano a far parlare di sé con "Deeper", un thriller avvincente diretto da Doug Liman. Le riprese sono iniziate ad agosto, con un budget da capogiro che promette effetti straordinari e una trama mozzafiato. L’estate 2024 si preannuncia come il palcoscenico di un nuovo grande successo hollywoodiano. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa entusiasmante produzione, pronta a conquistare il pubblico di tutto il mondo.

Tom Cruise e Ana de Armas si immergono in Deeper, un thriller ad alta tensione diretto da Doug Liman con riprese al via ad agosto e un budget da blockbuster. Nell'estate del 2024 si erano diffuse le prime indiscrezioni su un possibile nuovo film con Tom Cruise e Ana de Armas. Oggi arrivano conferme ufficiali: il progetto si farà e ora conosciamo anche budget, cast e data di inizio riprese. Tutto quello che sappiamo su Deeper Secondo quanto riportato da Deadline, sarà Doug Liman a dirigere Deeper, le cui riprese partiranno ad agosto. Il film vanta un budget imponente, stimato intorno ai 200 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tom Cruise e Ana de Armas insieme in Deeper: svelati inizio riprese e budget da capogiro

