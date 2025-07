Temptation Island chi sono Sarah e Valerio | Ho scoperto che si sentiva con due uomini diversi

Sarah, 24 anni, assistente di un medico estetico, e Valerio, 26, cuoco, sono una coppia che da cinque anni condivide sogni e quotidianità. La loro partecipazione a Temptation Island 2025 nasce dal desiderio di mettere alla prova il loro amore e rafforzarlo. Tuttavia, scopriranno che Sarah si è sentita con due uomini diversi, mettendo in discussione il loro rapporto. Un’esperienza che potrebbe cambiare tutto...

Sarah ha 24 anni ed è fidanzata da cinque anni con Valerio, con il quale attualmente convive ed entrambi hanno scritto alla trasmissione di Temptation Island 2025 per mettere alla prova il loro sentimento e quest'anno, finalmente, hanno ricevuto la tanto attesa chiamata da parte del programma. Sarah (24 anni) – assistente di un medico estetico – e Valerio (26) – cuoco – stanno insieme da cinque anni e convivono da tempo. Hanno deciso di partecipare a "Temptation Island" insieme, ma nella clip di presentazione è lei la prima a prendere la parola e a svelare il motivo profondo della loro crisi, spiegando che nel corso del tempo lei ha avuto tante mancanze da parte di Valerio, al punto che le è sembrato quasi di elemosinare il suo amore.

Sarah, 24 anni, assistente di un medico estetico, è fidanzata da 5 anni con Valerio, 26 anni, cuoco. Sarah e Valerio avevano scritto entrambi a #TemptationIsland. Sarah vuole partecipare al programma perché in tutti questi anni le sono mancate attenzioni e le

Sarah e Valerio sono pronti a mettersi in gioco #TemptationIsland vi aspetta PROSSIMAMENTE su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity!

