Il Brescia Calcio non c’è più I tifosi scrivono a Fifa e Figc | Indagine federale e ‘rimozione dal calcio’ di Cellino

Il Brescia Calcio, storico club con 114 anni di gloria, si trova ora nel cuore di una crisi senza precedenti. Dopo la mancata ammissione alla Serie C e le polemiche che scuotono il mondo del calcio, sono i tifosi a scendere in prima linea, chiedendo un intervento urgente delle istituzioni sportive. È il momento di fare chiarezza e difendere una passione che non può essere spenta così facilmente…

Brescia, 3 luglio 2025 – Dopo 114 anni di gloriosa storia illuminata da campioni del calibro di Roberto Baggio e Pep Guardiola, il Brescia calcio non c'è più. Il comunicato ufficiale della Federazione non ammette il club alla Serie C, come richiesto dall'ex patron Massimo Cellino. Ma adesso, dopo la rabbia e la delusione, sono i tifosi a scendere in campo chiedendo l'immediato intervento delle massime istituzioni calcistiche nazionali e non solo. Con due distinte lettere i sostenitori delle Rondinelle radunati nell'associazione "I tifosi del Brescia 1911" continuano la loro mobilitazione e chiedono infatti al presidente della Fifa Gianni Infantino e al numero uno della Figc Gabriele Gravina la "rimozione dal calcio" dello stesso Cellino.

