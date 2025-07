Torre del Greco palazzina crolla dopo fuga di gas | non si esclude suicidio

Una tragedia scuote Torre del Greco: una palazzina crolla dopo una fuga di gas, lasciando dietro di sé una scia di dolore e mistero. Nel pomeriggio, è deceduto il 64enne coinvolto nell’incidente, sollevando interrogativi sugli eventuali motivi che lo abbiano portato a questa drammatica fine. La vicenda resta avvolta nel giallo, con le indagini in corso per fare luce su quanto accaduto. Continua a leggere.

È morto nel pomeriggio il 64enne che era nell'abitazione di Torre del Greco (Napoli) in cui si è verificata una esplosione; gli inquirenti non escludono il suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

