Sorpresa a Wimbledon | eliminato Tommy Paul Cambia lo scenario per Sinner in ottica ottavi

Wimbledon 2025 riserva ancora sorprese emozionanti: l’eliminazione di Tommy Paul, numero 13 del mondo, apre nuovi scenari nel torneo e potrebbe rivoluzionare il cammino verso gli ottavi. Con Sebastian Ofner che si impone in una sfida lunga e combattuta, il tabellone si fa incerto e ricco di possibilità. Ora, l’attenzione si sposta sul percorso di Sinner, pronto a sfruttare questa situazione per fare un passo decisivo verso la vetta.

Nel secondo turno di Wimbledon 2025 è stato eliminato il numero 13 del seeding e del mondo, lo statunitense Tommy Paul, sconfitto dall’ austriaco Sebastian Ofner, vittorioso con il punteggio di 1-6 7-5 6-4 7-5 dopo 2 ore e 54 minuti di gioco L’austriaco ai sedicesimi, dunque, affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 19, vittorioso contro il transalpino Corentin Moutet con lo score di 7-5 4-6 7-5 7-5 dopo 3 ore e 40 minuti di gioco: il vincente di questa sfida sarà l’avversario potenziale di Jannik Sinner negli ottavi di finale. L’azzurro, al momento in campo contro l’australiano Aleksandar Vukic, in caso di successo dovrà prima affrontare nei sedicesimi, però, lo spagnolo Pedro Martinez, che quest’oggi ha battuto l’argentino Mariano Navone con lo score di 7-5 7-5 7-6 (6) in tre ore e diciotto minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sorpresa a Wimbledon: eliminato Tommy Paul. Cambia lo scenario per Sinner in ottica ottavi

