Barcellona in bilico per Nico Williams | operazione in salita cresce il pessimismo

Il sogno di vedere Nico Williams in blaugrana si arena, tra ostacoli e incertezze crescenti. Nonostante le rassicurazioni, il Barcellona affronta un'operazione complessa che mette a rischio il suo acquisto, alimentando il pessimismo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La strada verso il Camp Nou si fa sempre più in salita, lasciando aperta solo la speranza di un colpo di scena che possa ribaltare le sorti della trattativa.

Barcellona, si complica la trattativa per Nico Williams: nonostante le rassicurazioni al calciatore cresce il pessimismo in casa blaugrana Il Barcellona rischia seriamente di dover rinunciare a Nico Williams. Il club blaugrana ha spinto con forza per portare l'esterno dell'Athletic Bilbao al Camp Nou, ma la trattativa si è complicata più del previsto.

Athletic Bilbao Conferma i colloqui con Laliga con Jibe al capo di Barcellona LaPorta in mezzo a Nico Williams Saga - In un clima di tensione e grandi manovre nel mondo del calcio iberico, Athletic Bilbao svela di aver avuto incontri con La Liga riguardo alle finanze del Barcellona e alla registrazione di nuovi acquisti, tra cui il talentuoso Nico Williams.

I murales di Nico Williams a Bilbao sono continuamente imbrattati. La scelta dopo l'Europeo di restare all'Athletic lo aveva elevato a leggenda. Il dietrofront di quest'anno, anche se tecnicamente la trattativa con il Barcellona è lontana dalla conclusione, lo ha re Vai su Facebook

Nico Williams, il Bilbao pronto alla battaglia legale col Barcellona: “non possono permetterselo”; Raphinha da numero 10 o Lewandowski in panchina, come potrebbe giocare il Barcellona con Nico Williams; Nico Williams, nuovo attacco al murale dopo il restauro: la tensione cresce a Bilbao.

Nico Williams: il Barcellona in prima fila per il talento basco, ma il Bayer Monaco ci prova con una super offerta - Nico Williams, duello Barcellona Bayern Monaco per il talento basco: i blaugrana in vantaggio, ma i bavaresi preparano una maxi offerta Il futuro di Nico Williams è sempre più al centro del mercato eu ... Si legge su calcionews24.com

Nico Williams al Barcellona? La rabbia dei tifosi baschi: vandalizzato il suo murales: «Difendiamo lo stemma» - Difenderemo il nostro stemma per sempre» Il futuro di Nico Williams sembra ormai segnato: il tal ... Lo riporta calcionews24.com