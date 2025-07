Wimbledon Sinner vince ancora | battuto Vukic l’azzurro al terzo turno sfiderà Martinez

Jannik Sinner conferma il suo status di talento emergente nel tennis mondiale dominando facilmente Aleksandar Vukic al terzo turno di Wimbledon con un netto 6-1, 6-1, 6-3. La partita, a senso unico, testimonia la sua crescita e determinazione. Con altri tre italiani nel tabellone maschile e solo Cocciaretto tra le donne, il nostro tennis si appresta a vivere emozionanti sfide. La prossima sfida di Sinner contro Martinez sarà certamente da non perdere.

Jannik Sinner supera agevolmente il secondo turno di Wimbledon contro Aleksandar Vukic. Il risultato finale di 6-1, 6-1, 6-3 racconta di una partita a senso unico tra il più forte al mondo e il numero 93 del ranking atp. Sono tre gli italiani del maschile, oltre a Sinner, ad aver raggiunto il terzo turno: Cobolli, Darderi e Sonego. Solo Cocciaretto nel femminile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Wimbledon, Sinner vince ancora: battuto Vukic, l’azzurro al terzo turno sfiderà Martinez

