Leoni Inter ancora vigile? Il Milan sfrutta un interesse del Parma

Il mercato calcistico è in fermento: mentre l’Inter si concentra su Bonny, il Milan valuta un’opportunità strategica legata a Leoni, il talento emergente del Parma. Tuttavia, il club emiliano ha chiarito le sue intenzioni, lasciando aperta solo qualche possibilità di trattativa. La guerra dei club per i giovani promettenti si infiamma: quale sarà il futuro di Giovanni Leoni? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

Il Parma non ha intenzione di cedere Leoni, al quale si era interessata anche l’Inter. Il Milan, però, può fare leva su un interesse specifico dei crociati. POSIZIONI – Il Parma ha lasciato partire Ange-Yoan Bonny, che è diventato un nuovo giocatore dell’Inter. Per l’altro gioiellino, Giovanni Leoni, però, il club emiliano ha fatto muro, ai nerazzurri e al resto delle big interessate. Il giovane difensore italiano, infatti, non sembra destinato a lasciare i crociati presto o, almeno, non in questa sessione estiva di mercato. Nonostante ciò, il Milan – che, insieme a Inter e Juventus, ha da tempo manifestato curiosità nei confronti del giocatore – non sembra voler mollare la presa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni, Inter ancora vigile? Il Milan sfrutta un interesse del Parma

