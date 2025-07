Pensionati in fuga così non pagano le tasse | sono già in aeroporto

In un contesto di crescente crisi economica e inflazione che mette a dura prova le famiglie italiane, i pensionati si trovano a cercare soluzioni alternative per affrontare le tasse e le difficoltà quotidiane. Tra fughe e strategie, scopri come alcuni stanno reagendo a questa situazione complessa. La questione è delicata e richiede attenzione: ecco tutte le ultime novità sulla vicenda.

Arrivano problemi importanti per i pensionati e questi stanno trovando cosi una soluzione alternativa. Ecco tutte le ultime. Il problema economico è sicuramente molto importante per tutti i cittadini italiani, sia giovani che più anziani ed è difficile andare avanti e portare avanti la propria famiglia. L'inflazione è pesantissima ed ha toccato soprattutto i pensionati.

Pensionati all'estero, la classifica dei paradisi fiscali: fuga dal Portogallo, prima la Spagna (ma in Tunisia è boom tra gli statali) - Sei un pensionato italiano in cerca di soluzioni vantaggiose per il tuo futuro? Scopri la classifica dei paradisi fiscali più amati, dove la Spagna si conferma al primo posto, seguita dalla Tunisia, con Hammamet che sta diventando una meta sempre più popolare.

