Padova doppio colpo | in arrivo Papu Gomez e Baselli

Il mercato del Padova si infiamma: un doppio colpo da sogno sta per diventare realtà. Con Alejandro ‘Papu’ Gomez e Daniele Baselli pronti a indossare la maglia veneta, i tifosi sognano già nuovi traguardi in Serie B. La squadra si prepara a scrivere una nuova entusiasmante pagina, rafforzando il proprio roster con due nomi di grande esperienza e classe. Il futuro biancoscudato si fa sempre più brillante.

Doppio colpo per il Padova in Serie B: in arrivo sia Alejandro 'Papu' Gomez che Daniele Baselli Si avvicina a grandi passi un doppio colpo per il Padova. Come riportato da Sky Sport, si sta concretizzando il sogno della società veneta che sta per chiudere per due arrivi di assoluto spessore: sono sempre più vicini, infatti, gli arrivi di Alejandro 'Papu' Gomez e di Daniele Baselli. I due giocatori hanno accettato le rispettive offerte consegnate dal club biancoscudato e si preparano a essere i due grandi rinforzi in vista di una stagione che vedrà il Padova protagonista del campionato di Serie B.