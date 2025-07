Highlander | il reboot con Henry Cavill riceve un nuovo entusiasmante aggiornamento!

Il reboot di Highlander con Henry Cavill sta catturando l’attenzione degli appassionati, grazie a nuove interessanti scoperte sul cast e sulla trama. Marisa Abela, volto emergente, si unisce a Cavill e Russell Crowe, portando freschezza e sorpresa nell’universo immortale. La sua interpretazione di un’inedita immortalità, ex insegnante e amante di Connor MacLeod, promette di rivoluzionare la saga. Non resta che scoprire come questa novità cambierà le sorti del mitico franchise…

Il tanto atteso reboot di Highlander sta finalmente prendendo forma, con importanti novità sul cast e la trama. Marisa Abela, l’attrice emergente di “Industry” e “Back to Black”, si unisce a Henry Cavill e Russell Crowe in un ruolo chiave. Secondo The Hollywood Reporter, Abela interpreterà un nuovo personaggio immortale, mai visto nell’originale del 1986. Sarà un’ex insegnante e, sorprendentemente, un’amante di Connor MacLeod, il protagonista interpretato da Cavill. Un dettaglio che sicuramente aggiungerà profondità alla mitologia del film. Anche Russell Crowe è stato confermato nel ruolo di Ramirez, lo spadaccino spagnolo reso iconico da Sean Connery. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Highlander: il reboot con Henry Cavill riceve un nuovo entusiasmante aggiornamento!

