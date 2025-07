LIVE Sonego-Basilashvili 6-1 6-3 6-7 7-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro vince una partita a due volti

Un grande applauso a Lorenzo Sonego e Nikoloz Basilashvili per questa emozionante battaglia a Wimbledon 2025, un match ricco di colpi e suspense. L'azzurro ha dato tutto, mostrando il suo carattere e la sua determinazione, anche di fronte a problemi fisici. La partita è stata un vero spettacolo che resterà nella memoria degli appassionati. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti e approfondimenti sul torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.37 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Basilashvili. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 21.35 SarĂ importante capire la natura dei problemi fisici di Sonego. A due punti dal termine del match l’italiano si è toccato il polpaccio, chiamando il fisio prima di scegliere di servire per provare a chiudere il tie-break. Dovrebbe essere solamente affaticamento per il piemontese, che avrĂ a disposizione tutta la giornata di domani per recuperare in vista del prossimo incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Basilashvili 6-1, 6-3, 6-7, 7-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince una partita a due volti

