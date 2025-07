Wimbledon Sinner passeggia contro Vukic e vola al terzo turno Ora Martinez

Jannik Sinner mostra tutta la sua classe sul campo centrale di Wimbledon, dominando Aleksandar Vukic con una prestazione convincente e senza sforzo. In soli 100 minuti, il giovane talento italiano si impone con un punteggio netto di 6-1, 6-1, 6-3, dimostrando di essere uno dei contendenti più in forma del torneo. Ora, con la qualificazione al terzo turno, Sinner guarda avanti verso la sfida con Martinez, prontissimo a lasciare il segno anche questa volta.

(Adnkronos) – Jannik Sinner domina sul Centrale e vola al terzo turno di Wimbledon. Oggi, giovedì 3 luglio, l'azzurro ha eliminato Aleksandar Vukic nel secondo turno dello Slam inglese. Prestazione solida e convincente del numero uno al mondo, che liquida la pratica in un'ora e 40 minuti con il punteggio di 6-1 6-1 6-3. Jannik . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - vola - terzo

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Wimbledon,in campo Cobolli-Pinnington Jones 6-1,poi Sinner e Sonego.Bellucci vola al terzo turno. Giornata ricca di impegni per gli azzurri a Londra,in campo oltre al n.1 del ranking, Cobolli e Sonego. Vai su X

Mattia ------- Bellucci schianta Lehecka in tre set e vola al terzo turno dove affronterà Cameron Norrie BMW Italia Vai su Facebook

Wimbledon, Sinner passeggia contro Vukic e vola al terzo turno. Ora Martinez; Sinner batte Vukic in tre set e vola al terzo turno di Wimbledon: Jannik affronterà Pedro Martinez; Wimbledon, Sinner batte Vukic e vola terzo turno: sfiderà Pedro Martinez.

Wimbledon, Sinner batte Vukic e vola terzo turno: sfiderà Pedro Martinez - 0), il numero 1 al mondo batte in tre set anche l'australiano Aleksandar Vukic, accende ... Scrive msn.com

Jannik Sinner non fa sconti a Vukic: tre set a zero e terzo turno a Wimbledon - Mai in discussione il risultato finale sul Centre Court, con il numero uno al mondo che si è imposto per tre set a zero e vola così al terzo turno dello Slam londinese È una versione ‘deluxe’ di Janni ... Segnala tennisitaliano.it