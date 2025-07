LIVE Sinner-Vukic 6-1 6-1 4-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | siamo on serve nel 3° set

Segui in diretta l'emozionante sfida tra Sinner e Vukic a Wimbledon 2025: un match ricco di colpi spettacolari e tensione crescente. L'azzurro lotta con determinazione, cercando di dominare il campo e conquistare ogni punto. La tensione si fa palpabile mentre il punteggio si mantiene serrato, promettendo uno spettacolo imperdibile. Resta aggiornato e vivi in tempo reale questa battaglia di nervi e talento, perché ogni secondo può cambiare le sorti del match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 A quindici l’azzurro. 40-15 Seconda in kick vincente. 30-15 Rovescio in rete Sinner. 30-0 Impreciso con il lungoriga di rovescio Vukic. 15-0 Ace (8°). 3-3 Prima vincente. 40-30 Slice vincente. 40-40 Con il dritto il n.1 del mondo! 40-30 Servizio centrale a segno. 30-30 Errore di rovescio. Sarebbe il momento perfetto per brekkare! 30-15 Gran riflesso al volo di Vukic, il passante di rovescio di Sinner pareva vincente. 15-15 Servizio e dritto Vukic. 0-15 Perde aderenza Sinner, seconda scivolata della partita. Il punto lo vince. 3-2 Ace (7°)! A-40 Non risponde sulla seconda Vukic con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Vukic 6-1, 6-1, 4-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: siamo on serve nel 3° set

