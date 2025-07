LIVE Sonego-Basilashvili 6-1 6-3 6-7 4-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel quarto set

Il match tra Sonego e Basilashvili a Wimbledon 2025 è un crescendo di emozioni, con punti spettacolari e strategie brillanti. Mentre il pubblico applaude ogni scambio, i due tennisti si sfidano con determinazione, pronti a scrivere una nuova pagina di storia. La partita è ancora aperta e l’azione si fa sempre più avvincente: seguici live per non perderti neanche un colpo!

5-5 Gioco Sonego: si ferma in rete il rovescio di Basilashvili che aveva provato ad accelerare con la risposta. 40-15 Buona smorzata in uscita dal servizio per Sonego che poi chiude con il rovescio successivo a campo aperto. 30-15 Sonego gestisce benissimo la profondità della risposta del georgiano che, costretto a giocare una palla bassa nei pressi della rete, sbaglia. 15-15 Prima al centro vincente. 0-15 Si ferma in rete il dritto in contropiede di Sonego. L'azzurro sta raccogliendo sempre meno con la soluzione ad uscire da destra. 4-5 Gioco Basilashvili: uno-due del georgiano.

