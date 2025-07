Stuntman siciliano diventa broker e sottrae 26 milioni al Fisco

Da stuntman hollywoodiano a broker internazionale, un siracusano ha orchestrato un sofisticato sistema di evasione fiscale da 26 milioni di euro, sfruttando la sua notorietà per celare un'indagine che scuote il mondo finanziario. La scoperta della Guardia di Finanza svela un inquietante intreccio tra celebrità e frode fiscale internazionale, dimostrando che anche le star più improbabili possono essere coinvolte in trame ben più oscure. Un caso che mette in discussione i limiti tra celebrità e legalità.

Un sofisticato sistema di evasione internazionale al centro del quale si trovava un siracusano, stuntman noto per avere partecipato a produzioni cinematografiche hollywoodiane tra cui Batman Begins a Mission Impossible fino a Gang of New York e Ocean's Twelve. Secondo la guardia di finanza che ha scoperto un'evasione da 26 milioni di euro, l'uomo era diventato all'estero un agente finanziario.

Siracusa, da stuntman a operatore finanziario: sequestro da 1,5 milioni - Da stuntman di Hollywood a operatore finanziario coinvolto in un sequestro da 15 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Siracusa, coordinata dalla Procura, ha scoperto un complesso sistema di evasione fiscale internazionale orchestrato da un cittadino siracusano con un passato da stuntman di fama internazionale.

Formalmente era disoccupato e non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi, ma possedeva, in realtà, immobili di valore, vetture di lusso, partecipazioni societarie e una residenza a Siracusa

Sequestrato il patrimonio sul territorio nazionale: una villa con piscina, una Porsche Taycan di circa 200.