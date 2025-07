Rios ha stregato mezza Europa | il punto sull’Inter | CMIT

Rios ha conquistato l’Europa, lasciando il segno più che mai. Il talento del Palmeiras sta diventando il nuovo punto di interesse dell’Inter, desiderosa di rafforzare il centrocampo dopo aver visto sfumare alcune opportunità sul mercato. Con la possibile partenza di Calhanoglu, i nerazzurri puntano forte su Ederson, un nome che potrebbe cambiare le sorti della mediana interista. La sfida ora è convincere i brasiliani a cedere il loro gioiello.

Anche il club nerazzurro ha messo gli occhi sul talento del Palmeiras Rios: le ultime di CM.IT Eliminata dal Mondiale per Club da una squadra brasiliana (il Fluminense ), l’Inter guarda proprio al Brasile per rinforzare il proprio centrocampo. Alle prese con la volontà di Hakan Calhanoglu di trasferirsi al Galatasaray, il club nerazzurro ha da tempo individuato in Ederson il primo obiettivo per rinforzare la mediana, ma le elevate richieste dell’Atalanta (50-60 milioni) consigliano di esplorare piste alternative. Rios con la maglia del Palmeiras (Foto LaPresse) – calciomercato.it Una delle ultime tracce di mercato conduce ad un centrocampista colombiano che è diventato grande giocando proprio in Brasile, con la maglia del Palmeiras. 🔗 Leggi su Calciomercato.it