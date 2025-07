I Live Update saranno compatibili con Google Maps ma non coi lettori multimediali

Gli aggiornamenti in tempo reale di Android 16 QPR1 migliorano l'esperienza di navigazione grazie alla piena compatibilità con Google Maps, offrendo indicazioni sempre aggiornate e precise. Tuttavia, è importante notare che questa novità non si estende ai lettori multimediali, lasciando intatti i loro funzionamenti predefiniti. Un passo avanti per la mappa, ma senza disturbare le vostre playlist preferite: ecco cosa cambierà con il nuovo update.

I Live Update (Aggiornamenti in tempo reale) di Android 16 QPR1 sono compatibili con l'app di Google Maps ma non per i lettori multimediali.

