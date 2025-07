Scuola la Lega torna ad attaccare la ‘propaganda islamista' e chiede di vietare il velo per le bambine

La discussione sulla presenza del velo nelle scuole italiane riaccende il dibattito pubblico, tra questioni di libertà individuale e valori culturali. La Lega torna all’attacco, chiedendo misure drastiche per contrastare quella che definisce propaganda islamista e imponendo limiti alle scelte delle bambine. Un tema delicato che mette in discussione i principi di inclusione e rispetto. La questione sembra destinata a dividere, ma quale sarà la soluzione migliore per il nostro Paese?

Oggi il deputato della Lega Rossano Sasso ha presentato alla Camera una risoluzione con cui impegna il governo "a intraprendere azioni" contro la presunta propaganda islamista nelle scuole. Si tratta di un vecchio cavallo di battaglia per il partito, che è tornato pure a chiedere il divieto del velo per le bambine "a cui viene evidentemente imposto", sostiene la vicesegretaria e europarlamentare Silvia Sardone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lega - propaganda - islamista - velo

Alert System propaganda. A Cascina lite sindaco-Lega - Un messaggio registrato dal Comune di Cascina, che fornisce istruzioni sul voto e sulla duplicazione della tessera elettorale, ha suscitato sorpresa e perplessità.

Sardone: "Il velo è sacco della spazzatura, vietiamolo anche da noi". Presentata la risoluzione per lo stop alla "propaganda islamista" negli istituti scolastici https://dire.it/03-07-2025/1164881-scuola-crociata-della-lega-contro-la-sua-islamizzazione-scatta-la-sci Vai su X

Oggi alla Camera dei Deputati insieme all'on. @Rossano Sasso per presentare la risoluzione della Lega contro l'islamizzazione nelle scuole e contro chi usa le aule come laboratori di propaganda islamista. Basta con chi ci vuole imporre di nascondere i croci Vai su Facebook

Scuola, la Lega torna ad attaccare la 'propaganda islamista' e chiede di vietare il velo per le bambine; La nuova crociata estiva della Lega contro velo e Islam: «Incompatibile col nostro ordinamento»; La Lega propone una risoluzione contro la presunta islamizzazione della scuola. Via il velo per le bambine.

Scuola, la Lega torna ad attaccare la ‘propaganda islamista’ e chiede di vietare il velo per le bambine - Oggi il deputato della Lega Rossano Sasso ha presentato alla Camera una risoluzione con cui impegna il governo "a intraprendere azioni" contro ... Secondo fanpage.it

Scuola, crociata della Lega contro la sua ‘islamizzazione’; scatta la ‘scintilla’ Fi-Pd sullo Ius Scholae - Presentata la risoluzione per lo stop alla "propaganda islamista" negli istituti scolastici. Da dire.it