LIVE Sinner-Vukic 6-1 6-1 6-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | azzurro al terzo turno contro un terraiolo!

Il nostro live di Wimbledon 2025 si conclude con la brillante vittoria di Jannik Sinner, che si prepara ad affrontare il terzo turno contro un terraiolo. La performance azzurra ha impressionato, e l’appuntamento ora è per sabato, quando il match sarà trasmesso in diretta. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un istante di questa emozionante avventura tennistica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della passeggiata di salute di Jannik SINNER che approda al 3° turno contro Matinez che giocherà nella giornata di sabato. Un saluto sportivo! 21:26 Percentuale di prime del 64% con il 69% di punti vinti con la prima e un 76% ottimo sulla seconda. L’australiano ha messo il 58% di prime in campo e ha vinto il 53% di punti con la prima e il 37% con la seconda. 21:25 La bellezza di dodici ace per l’altoatesino, che ha rischiato solo nel 3° parziale. All’inizio aveva concesso una palla break ma dopo averla annullata con la prima vincente aveva inanellato la bellezza di 12 giochi a 1 di parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Vukic 6-1, 6-1, 6-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: azzurro al terzo turno contro un terraiolo!

