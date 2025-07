certaldo inaugurata la nuova piazza boccaccio

Certaldo si veste di nuova bellezza con l'inaugurazione della rinnovata piazza Boccaccio, un evento che segna un importante traguardo per la comunità. Dopo anni di attesa e un percorso condiviso iniziato nel 2018, questa storica riqualificazione restituisce alla cittadinanza uno spazio simbolo di cultura e identità. Il sindaco Giovanni Campatelli ha sottolineato l'emozione di questo momento, che celebra il passato e guarda al futuro. Ora, la città si prepara a vivere nuove occasioni di incontro e valorizzazione.

Certaldo, 3 luglio 2025 - “Non nascondo l'emozione per questa seconda inaugurazione. Perché a tenere il discorso, durante la prima fu Giosuè Carducci. Oggi è terminato un lungo percorso condiviso iniziato nel 2018 dal mio predecessore Giacomo Cucini. Piazza Boccaccio è stata restituita alla cittadinanza”. Il sindaco Giovanni Campatelli ha così accompagnato il taglio del nastro di piazza Boccaccio, inaugurata ufficialmente nel tardo pomeriggio odierno nell'ambito della rassegna "Mise in Festa". L'amministrazione aveva ribadito la volontà di avere la piazza pienamente fruibile in occasione della festa patronale, per prepararsi agli eventi (Mercantia in primis) che lo spazio dovrà ospitare nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it