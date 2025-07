Wimbledon Sinner travolge Vukic e avanza al turno successivo |  chi affronterà

Jannik Sinner non si arrende e dimostra di essere tornato al massimo della forma, travolgendo Vukic e conquistando con autorità il passaggio al prossimo turno di Wimbledon. Dopo un periodo difficile ricco di delusioni, l’altoatesino ha ritrovato il suo splendore e ora si prepara a dare battaglia anche contro l’avversario successivo, pronto a scrivere nuove pagine di un torneo che promette emozioni e sorprese. La sua determinazione è più forte che mai, e il viaggio continua...

Jannik Sinner prosegue il suo cammino a Wimbledon, sconfitto anche Vukic con una prestazione da vero schiacciasassi Dopo aver attraversato un periodo ricco di delusioni, Sinner è tornato in campo per la sua nuova avventura a Wimbledon. Le finali persi contro Carlos Alcaraz a Roma e Parigi hanno lasciato il segno e, infatti, ad Halle è arrivata un’eliminazione a sorpresa. L’altoatesino non ha superato neanche gli ottavi di finale, battuto per due set a uno da Alexander Bublik. La sconfitta contro il kazako ha messo in mostra tutta la stanchezza fisica e mentale di Sinner nell’ultimo periodo. Il grande slam britannico, tuttavia, è l’occasione perfetta per rialzare la testa e tornare a difendere la prima posizione nella classifica generale. 🔗 Leggi su Sportface.it