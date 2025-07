Wimbledon vince anche Sonego | chi affronterà al prossimo turno

Lorenzo Sonego conquista un incredibile pass per il terzo turno di Wimbledon, superando un avversario agguerrito e sfidando il brivido negli ultimi set. La sua determinazione e talento hanno fatto la differenza in una partita ricca di emozioni. Ora il torinese si prepara a un confronto decisivo: chi affronterà nel prossimo round? L’avventura a Londra continua, e il suo sorriso è tutto un programma.

Epopea per il torinese Sonego, che stacca il pass per il terzo turno con il brivido: Basilashvili ha retto fino al quarto set Anche Lorenzo Sonego è sceso in campo a Wimbledon contro il georgiano Nik’oloz Basilashvili nel match valevole per il secondo turno del torneo in terra inglese. Il piemontese si è imposto, non senza un brivido negli ultimi due set, con il punteggio di 6-1 6-3 6-7 7-6 e ha dunque centrato la qualificazione alla terza battuta del torneo. In cauda venenum: primi due set sul velluto, combattuto fino al break il terzo. La locuzione latina descrive perfettamente l’andamento della gara dell’italiano: primi due set senza storia contro il georgiano, che ha incassato senza trovare la forza di reagire al tennis di Sonego. 🔗 Leggi su Sportface.it