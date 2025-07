Belgio Italia femminile 0-1 | buona la prima per le Azzurre all’esordio agli Europei Decide l’ex Juventus Women Caruso

Buona la prima per le azzurre di Soncin agli Europei 2025: un gol di Caruso, ex Juventus Women, decide il match contro il Belgio e mette in discesa il cammino nel girone. La vittoria inaugura con entusiasmo questa avventura continentale, rafforzando la fiducia e la determinazione della Nazionale femminile italiana. Ma quali sono le prospettive per le prossime sfide? Scopriamolo insieme.

Belgio Italia femminile 0-1: buona la prima, decide Caruso. Vince la Nazionale di Soncin grazie alla rete dell’ex Juventus Women. Com’è andata. L’ Italia femminile ha esordito con una vittoria importante agli Europei 2025, battendo il Belgio con il punteggio di 0-1 nella partita inaugurale del girone. Una rete di Arianna Caruso prima dell’intervallo ha deciso la gara, regalando alle Azzurre tre punti fondamentali per iniziare con il piede giusto il loro cammino nel torneo. La competizione si preannuncia impegnativa, con la Spagna e il Portogallo nel girone, ma la vittoria ottenuta contro il Belgio dà fiducia e slancio alle ragazze del Ct Soncin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Belgio Italia femminile 0-1: buona la prima per le Azzurre all’esordio agli Europei. Decide l’ex Juventus Women Caruso

