Scoperto il primo pianeta autolesionista | Hip 67522 b provoca esplosioni della stella madre

Una scoperta rivoluzionaria apre nuove frontiere nell’astronomia: Hip 67522 b, il primo pianeta autolesionista, mette in discussione le nostre convinzioni sulle dinamiche stellari e planetarie. La missione Cheops dell’Agenzia Spaziale Europea ha identificato un corpo celeste che, invece di essere semplicemente soggetto alla forza delle stelle, sembra influenzarle in modo attivo, provocando esplosioni distruttive che lo minacciano direttamente. Un esempio affascinante di come l’universo continui a sorprendere e a sfidare la nostra comprensione.

È il primo caso di un pianeta che influenza attivamente la sua stella e che in qualche modo si auto danneggia. La missione Cheops dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha scoperto un pianeta che si potrebbe considerare impropriamente ma suggestivamente “autolesionista” perché causa la sua stessa rovina: si chiama Hip 67522 b e orbita così vicino alla stella madre da indurla a produrre violente esplosioni di energia che finiscono per danneggiarlo corrodendo la sua atmosfera. Descritto in un articolo su Nature è una novità attesa dagli scienziati del cosmo, perché dalla scoperta del primo esopianeta negli anni ’90 che gli astronomi si chiedono se alcuni di essi possano orbitare abbastanza vicino da disturbare il campo magnetico della loro stella e innescare dei brillamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scoperto il primo pianeta “autolesionista”: Hip 67522 b provoca esplosioni della stella madre

