Caldo estremo e cambiamento climatico | Tornare indietro? Impossibile in termini di vita umana

L’emergenza climatica non è più un'ipotesi lontana, ma una realtà già in atto che minaccia il nostro futuro e la nostra stessa esistenza. Il caldo estremo di questi giorni potrebbe essere solo l’inizio di un cambiamento irreversibile, con temperature che continueranno a salire. È ormai evidente che tornare indietro è impossibile: la sfida ora è come adattarsi e agire prima che sia troppo tardi.

Il caldo estremo di questi giorni potrebbe essere solo l’inizio: nei prossimi anni le temperature sono destinate a salire ancora. In due secoli la concentrazione l’aumento di anidride carbonica nell’atmosfera è raddoppiata. E il clima sta inesorabilmente cambiando al punto forse, da dire che è tardi tornare indietro. E non si tratta più di una teoria: gli esperti mondiali concordano sul fatto che le temperature continueranno a salire di anno in anno e il processo si può certamente arrestare, ma la nostra generazione non potrà godere di eventuali cambiamenti positivi. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Caldo estremo e cambiamento climatico: “Tornare indietro? Impossibile in termini di vita umana”

