michael madsen trovato morto a 67 anni attore feticcio di quentin tarantino 350 titoli da le iene a kill bill

Lutto nel mondo del cinema: Michael Madsen, iconico attore statunitense e volto indimenticabile dei film di Quentin Tarantino, è stato trovato morto a 67 anni nella sua casa di Malibu. Con oltre 350 titoli all’attivo, da Le Iene a Kill Bill, Madsen ha lasciato un’impronta indelebile sulla settima arte. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per il cinema e i suoi fan di tutto il mondo.

Michael Madsen è stato trovato morto nella sua casa di Malibu all’alba del 3 luglio, aveva 67 anni ed era uno degli attori più prolifici del cinema con 350 titoli, volto simbolo dei film di Quentin Tarantino, da Le Iene a Kill Bill. È morto a 67 anni Michael Madsen, attore statunitense celebre per i suoi ruoli nei film di Quentin Tarantino come Le Iene e Kill Bill. Il corpo è stato ritrovato la mattina del 3 luglio 2025 nella sua abitazione a Malibu, in California. Secondo quanto riferito dai media americani, Madsen è stato colpito da un arresto cardiaco. L’allarme è scattato intorno alle 8.00 del mattino, quando i soccorsi sono giunti sul posto dopo una chiamata al 911. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu