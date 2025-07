Usa la Camera approva il ‘Big beautiful bill’ di Trump

Con 218 voti favorevoli e 214 contrari, la Camera dei Rappresentanti ha approvato il tanto atteso ‘Big Beautiful Bill’ di Donald Trump, un’importante legge fiscale e di spesa che riflette le sue priorità di politica interna. La firma del presidente, prevista per domani in occasione del 4 luglio, sancirà un capitolo cruciale della sua agenda. Un passo che potrebbe influenzare profondamente il futuro economico degli Stati Uniti.

Con 218 voti favorevoli e 214 contrari la Camera dei Rappresentanti Usa ha approvato l’ampia legge fiscale e di spesa che contiene tutte le priorità di politica interna del presidente Donald Trump, e che lui stesso ha definito ‘Big beautiful bill’. Trump firmerà domani la legge, per il 4 luglio. Il presidente Donald Trump firmerà domani alla Casa Bianca, in occasione del 4 luglio, il ‘Big beautiful bill’, la legge fiscale e di spesa che contiene tutte le sue priorità di politica interna. Lo ha annunciato la Casa Bianca. ‘Big beautiful bill’: cosa contiene la legge. La legge appena approvata contiene il cuore dell’agenda di politica interna di Trump – tra cui tagli fiscali radicali, una stretta sull’immigrazione, un aumento della produzione energetica e tagli ingenti al Medicaid – superando mesi di aspre lotte intestine a Capitol Hill per approvare quella che potrebbe essere la legge decisiva del secondo mandato del tycoon. 🔗 Leggi su Lapresse.it